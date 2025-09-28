أثينا: ندوة سياسية لدعم المقاومة في ذكرى استشهاد نصر الله وانتفاضة الأقصى

برعاية حركة المسار الثوري الفلسطيني البديل وجبهة مناهضة الإمبريالية في اليونان، وتزامنًا مع الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد التاريخي والاستثنائي السيد حسن نصر الله، نظّمت مجموعة من القوى والمنظمات الشعبية والنسوية في العاصمة اليونانية أثينا ندوةً سياسية، شاركت فيها:

حركة نساء فلسطين – الكرامة

شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين

جبهة مناهضة الإمبريالية في اليونان

تزيّنت القاعة بأعلام اليمن وفلسطين ولبنان، وبرايات وشعارات المقاومة الفلسطينية واللبنانية واليمنية، في مشهد يؤكد وحدة قضايا التحرر والمقاومة في المنطقة العربية.

تحدث في الندوة كل من:

خالدية أبو بكرة – حركة نساء فلسطين الكرامة

كوستانتينا كارتسيوتي – جبهة مناهضة الإمبريالية في اليونان

شارلوت كيتس – المنسّقة الدولية لشبكة صامدون ونائبة الأمين العام لرابطة الحقوقيين الدوليين (شاركت عبر الفيديو بسبب منعها من دخول اليونان نتيجة قرار الحكومة الألمانية)

محمد الخطيب – منسّق شبكة صامدون في أوروبا

تناولت الندوة، التي عُقدت تحت شعار: "المجد للشهداء والنصر للمقاومة"، معاني إحياء ذكرى استشهاد السيد حسن نصر الله، بالتزامن مع الذكرى السنوية لاندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000. كما شددت على أهمية تعزيز دور الحركات الثورية ووحدتها الميدانية والسياسية في مواجهة الخطر الصهيوني–الأمريكي الذي يهدد المنطقة العربية واليونان على حد سواء.

وشددت الندوة على:

بناء جبهة واسعة لمناهضة الإمبريالية والصهيونية والفاشية

إسناد المقاومة في فلسطين ولبنان واليمن

تعزيز دور الحاضنة الشعبية الأممية للمقاومة العربية من قلب أوروبا وفي مواجهة المركز الإمبريالي