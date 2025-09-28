الاحتلال يحكم بالسجن 12 إلى 14 عامًا على ستة أسرى من اللد والضفة بتهمة المشاركة في هبة الكرامة

أصدرت محكمة الاحتلال في مدينة اللد، اليوم الأحد، أحكامًا بالسجن الفعلي تراوحت بين 12 و14 عامًا بحق ستة أسرى من سكان اللد في الداخل المحتل والضفة الغربية، وذلك على خلفية مشاركتهم في أحداث هبة الكرامة التي اندلعت عام 2021 دفاعًا عن القدس والمسجد الأقصى ورفضًا لاعتداءات المستوطنين.

ووصفت مؤسسات حقوقية هذه الأحكام بأنها جائرة وانتقامية، وتأتي في إطار سياسة الاحتلال الرامية إلى قمع الفلسطينيين داخل أراضي عام 1948، وردع أي تحركات شعبية جماهيرية ضد سياساته العنصرية.

وأكدت عائلات الأسرى أن هذه القرارات لن تنال من عزيمة أبنائهم، مشددين على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله من أجل الحرية والكرامة رغم سياسات القمع والتنكيل.