فصائل المقاومة: العائلات الفلسطينية في غزة تصد محاولات الاحتلال لاختراق المجتمع

أشادت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم بالموقف الذي وصفته بـ"الوطني الأصيل" للعائلات والعشائر الفلسطينية في مدينة غزة، بعد رفضها ما قالت إنه "عروض صهيونية للتعاون مع الاحتلال وتحويل أبنائهم إلى أدوات تعمل ضد شعبهم ومقاومته".

وقالت الفصائل في بيان صحفي نقلته "الرسالة نت" إن رفض العائلات والعشائر الفلسطينية لمختلف "الإغراءات والمحاولات" الرامية لاختراق الجبهة الداخلية يشكّل "ضربة جديدة للاحتلال وموقفًا مشرّفًا يُسجّل في التاريخ الفلسطيني".

وأضاف البيان أن العائلات والعشائر تمثل "صمام أمان للمجتمع الفلسطيني، وصخرة تتكسر عليها مخططات الاحتلال وأجهزته الأمنية الهادفة إلى تفتيت النسيج الوطني والمجتمعي".

وأكدت الفصائل أن "العشائر الفلسطينية كانت وما زالت الحصن المنيع أمام أي محاولات خيانة أو انحراف عن تقاليد وأعراف شعبنا"، داعيةً كل من "انخدع بمحاولات الاحتلال أو تورط في العمل لصالحه" إلى العودة إلى "حضن الشعب"، مشيرةً إلى أن "باب التوبة ما زال مفتوحًا".

كما دعت الفصائل مختلف العشائر والعائلات إلى "إعلان البراءة ونبذ كل من تورط في التعاون مع الاحتلال".