6 شهداء ومصابون من منتظري المساعدات جنوبي القطاع

استشهد 6 مواطنين وأصيب عدد آخر اليوم الأحد، في مجزرة إسرائيلية بحق منتظري المساعدات قرب مراكز التوزيع جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، باستشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين بنيران قوات الاحتلال من منتظري المساعدات قرب مراكز التوزيع "الطينة وموراج" جنوب غرب مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

وتتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين في مناطق تجمع المساعدات الإنسانية، والتي باتت تشكل نقاط استهداف متكررة منذ أشهر، في سياق ما وصفته منظمات حقوقية بأنه "نهج متعمد لفرض التجويع والإذلال الجماعي".

وارتفع عدد شهداء مراكز توزيع المساعدات الإسرائيلية-الأمريكية بقطاع غزة، إلى 2566 شهداء، وأكثر من 18769 إصابة، وكلهم من المدنيين المُجوَّعين الباحثين عن لقمة العيش تحت الحصار والتجويع.