كتائب القسام تنشر مشاهد من الإغارة على موقع للاحتلال في خان يونس

الرسالة نت - غزة

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس،مساء الأحد، مشاهد من اقتحام وإغارة مقاتليها على موقع عسكري لجيش الاحتلال مستحدث جنوب شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأوضحت الكتائب، أن عملية الإغارة وقعت في 20 أغسطس/آب الماضي، ضمن سلسلة عمليات "حجارة داود"، وتضمنت استعداد مقاتلي القسام لاقتحام الموقع، ومن ثم الانقضاض عليه بالقذائف المضادة للدروع والأسلحة النارية.

وقال قائد ميداني قسامي خلال المشاهد، إن المقاتلين رصدوا مكان العملية وجمعوا معلومات دقيقة قبل التنفيذ بعد دراسة سلوك قوات الاحتلال، مبيناً أن المقاتلين بسطوا سيطرة كاملة على مكان العملية، وأوقعوا قوات الاحتلال بين قتيل وجريح.

وأظهرت المشاهد خروج مقاتلي القسام من فوهة أحد الأنفاق والتقدم نحو الموقع العسكري، واستخدام أسلحة نارية وقذائف مضادة للدروع واشتباكات مسلحة واندلاع ألسنة لهب ودخان أسود في مكان العملية نتيجة الهجوم.

 

