في يومها الـ 724 .. أبرز تطورات الإبادة الجماعية "الإسرائيلية" في غزة

في اليوم الـ724 من حرب الإبادة على غزة، واصل الاحتلال غاراته على القطاع ونفذ أحزمة نارية ليلية، بعد أن أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 40 فلسطينيا منذ فجر الأحد، وسط تفاقم مأساة التجويع، حيث أعلن مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة وفاة رضيع نتيجة سوء التغذية ونقص العلاج.

بدورها، أعلنت كتائب القسام انقطاع التواصل مع الأسيرين الإسرائيليين عمري ميران ومتان إنغرست نتيجة عمليات الاحتلال التي وصفتها بالهمجية في حيي الصبرة وتل الهوا في مدينة غزة.

وسياسيا، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب -في تصريحات إعلامية وأخرى نشرها عبر منصة "تروث سوشيال"- تفاؤله بالتوصل لاتفاق يتعلق بقطاع غزة وسط تواصل المفاوضات، معربا عن أمله بأن يجلب السلام إلى المنطقة، وذلك قبل اجتماع يجمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

07:16 : غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة

07:12 قصف مدفعي إسرائيلي على حيّ الشجاعية شرقي مدينة غزة

07:11 طائرة مُسيّرة إسرائيلية "كواد كوبتر" تُسقط صندوقًا من المتفجرات فوق سطح أحد المنازل في حيّ الصبرة جنوبي مدينة غزة

07:08: قوّات الاحتلال تُفجّر عددًا من المجنزرات المُفخّخة المُحمّلة بأطنان من المتفجّرات لتدمير منازل المواطنين في منطقة النصر غربي مدينة غزة

07:04 : شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي استهدف منزلًا في حيّ الصبرة جنوبي مدينة غزة

06:59 تفجير أكثر من 50 قنبلة بشكل متزامن تم توزيعهم بطائرات كواد كابتر على منازل متفرقة الساعة 4:30 فجرا في مدينة غزة تركزت في منطقة السامر ومحيط الخدمة العامة

05:36 مستشفى العودة: شهيد ومصابون في غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

04:35 : تجدّد القصف المدفعي الإسرائيلي شرقي مدينة غزة

02:41 : قصف مدفعي إسرائيلي شرقي مدينة غزة

12:18 قوات الاحتلال تطلق قنابل إنارة في أجواء بحر مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة