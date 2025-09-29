788 هجومًا "إسرائيليًا" على مشافي غزة و1670 شهيدًا من الطواقم الطبية

أكد مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب جرائم ممنهجة بحق القطاع الصحي في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن عدد الهجمات المباشرة التي نفذها جيش الاحتلال ضد المرافق الطبية والطواقم العاملة فيها بلغ 788 هجومًا منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأوضح الثوابتة، في تصريحات صحفية تنقلها "الرسالة نت"، أن قوات الاحتلال قصفت مستشفى الحلو الواقع غرب مدينة غزة بقذيفتين، ما أسفر عن قطع شبكة الإنترنت بشكل كامل عنه، ومنع الوصول إليه أو الخروج منه، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى عزل المستشفى عن العالم الخارجي وحرمان المدنيين من تلقي الخدمات الطبية.

وأضاف أن الاحتلال يتعمد تدمير ما تبقى من البنية التحتية الصحية في مدينة غزة، عبر استهداف المستشفيات والمراكز الطبية بشكل مباشر، وهو ما يُعد جريمة حرب مكتملة الأركان وفق القانون الدولي.

وأشار إلى أن حصيلة استهداف الطواقم الطبية منذ بدء العدوان بلغت 1670 شهيدًا من العاملين في المجال الصحي، إلى جانب تدمير 197 سيارة إسعاف، ما تسبب في تقويض شبه كامل لقدرة الطواقم على الاستجابة للطوارئ وإنقاذ المصابين.

وشدد الثوابتة على أن ما يتعرض له القطاع الصحي في غزة لا يمكن فصله عن سياسة الاحتلال المستمرة في استهداف المدنيين والبنية التحتية الحيوية، مؤكدًا أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك العاجل لحماية المستشفيات والكادر الطبي، وتوفير ممرات آمنة لإدخال المعدات الطبية والاحتياجات الطارئة.

ويعاني القطاع الصحي في غزة من انهيار كامل، مع استمرار الحصار ومنع دخول الإمدادات الطبية، وسط ارتفاع أعداد الجرحى والمرضى، وصعوبة إجراء العمليات الجراحية أو تقديم العلاج اللازم، في ظل دمار واسع طال أغلب المستشفيات.