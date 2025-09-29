80 لاعباً محترفاً يوقعون على عريضة تطالب بطرد "إسرائيل" من البطولات الدولية

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن تحركات رياضية عالية المستوى، لحث الهيئات والاتحادات العالمية، على اتخاذ قرار يقضي بفرض عقوبات ضد إسرائيل نتيجة الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ قرابة العامين.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" فإن 80 رياضيًا محترفًا، من بينهم النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب موناكو، وقعوا على عريضة تطالب بطرد إسرائيل من جميع المسابقات الرياضية الدولية.

وجاء في نص العريضة: " بصفتنا رياضيين محترفين، نعتقد أن الرياضة يجب أن تحترم مبادئ العدالة والإنصاف والإنسانية، نحن الموقعين ضمن مبادرة Athletes 4 Peace، ندعو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) إلى إيقاف إسرائيل فوراً عن جميع المسابقات، إلى أن تلتزم بالقانون الدولي، وتوقف قتل المدنيين والمجاعة".

وتتصاعد الدعوات الرياضية العالمية المطالبة، بوضع حد للجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، وإجبار الاحتلال الإسرائيلي على احترام المواثيق والقوانين الدولية، بينما يسعي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ، عبر أغلبية ساحقة، إلى تمرير قرار ينص على تعليق عضوية إسرائيل بشكل كامل على غرار ما حدث مع روسيا عقب غزوها لأوكرانيا عام 2022.