الصحة: ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 66,055 منذ 7 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، أن حصيلة العدوان المتواصل منذ السابع من أكتوبر ارتفعت إلى 66,055 شهيدًا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أنّه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط ارتقى 50 شهيدًا وأُصيب 184 آخرون بجروح متفاوتة، جراء القصف المتواصل على مختلف مناطق قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال ارتكاب المجازر بحق المدنيين في ظل أوضاع إنسانية كارثية يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين داخل القطاع، في ظل نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود، واستهداف متواصل للمستشفيات والمراكز الصحية.