الاحتلال يقصف مستشفى الحلو بغزة ويعزلها عن العالم بعد قطع الإنترنت

أكد مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف مساء اليوم الاثنين مستشفى الحلو بمدينة غزة بقذيفتين، ما أدى إلى قطع شبكة الإنترنت عنها بالكامل، وعزلها عن العالم الخارجي.

وأوضح الثوابتة في تصريح صحفي أنّ القصف المتعمد وقطع الاتصالات يهدف إلى وقف الخدمة الطبية المقدمة للمدنيين داخل المدينة، محذرًا من كارثة إنسانية جديدة نتيجة الحصار المفروض على المستشفى ومنع الطواقم الطبية من أداء واجبها.

وأشار إلى أنّ الاحتلال ارتكب سلسلة من الجرائم بحق القطاع الصحي منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023، حيث استشهد 1670 من الكوادر الطبية، كما تم تدمير 197 سيارة إسعاف بشكل مباشر.

كما وثّق المكتب الإعلامي الحكومي تنفيذ الاحتلال 788 هجومًا مباشرًا استهدف مرافق الرعاية الصحية والطواقم العاملة فيها، في إطار ما وصفه الثوابتة بـ"جرائم الحرب المستمرة" بحق الشعب الفلسطيني.