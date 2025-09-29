حصيلة أولية: مقتل جنديين (إسرائيليين) شمال غزة

أعلنت مصادر إعلام عبرية أنّ جنديين (إسرائيليين) على الأقل قُتلا وأصيب آخرون بجراح وُصفت بالخطيرة، جراء استهداف قوة عسكرية (إسرائيلية) بصاروخ مضاد للدروع شمال قطاع غزة.

وبحسب ما أوردته قنوات عبرية منها "حدشوت للو تسنزورا" و"بزمان العبري"، فإن الهجوم وقع بالتزامن مع انعقاد لقاء رئيس الوزراء (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب في واشنطن، لبحث مقترح أمريكي لإنهاء الحرب.

وأشارت المصادر إلى أن التفاصيل ما زالت تتوالى، وسط تأكيدات بوجود معارك عنيفة شمال القطاع بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال.