النونو: الحركة لم تتلق أي نسخة من الخطة الأميركية المطروحة

قال القيادي في حركة حماس، طاهر النونو، في مقابلة مع قناة التلفزيون العربي مساء اليوم، إن الحركة لم تتلق أي نسخة من الخطة الأميركية المطروحة حتى الآن، مؤكداً أنها لم تكن جزءاً من المفاوضات المتعلقة بها.

وأضاف النونو أن سلاح المقاومة مرتبط بإقامة دولة فلسطينية، مشدداً على أن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مرهون بإنهاء الحرب على غزة وانسحاب قوات الاحتلال، موضحاً أن حماس جادة في هذا الملف ضمن اتفاق شامل يضمن وقف العدوان وانسحاب الاحتلال.

وأشار إلى استعداد الحركة للقبول بهدنة تمتد لسنوات، لافتاً إلى موافقتها على المقترح المصري الخاص بتشكيل إدارة مستقلة لقطاع غزة.

كما أكد القيادي في حماس أن أي خطة أو مقترح ستتم دراسته بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ومصلحته، مشدداً على أن الحركة لا ترغب في استمرار الحرب، لكنها ترفض أي وصاية خارجية على الفلسطينيين.

وختم النونو بالإعلان عن استعداد حماس للتوافق مع السلطة الفلسطينية من أجل تشكيل حكومة وفاق وطني لإدارة الضفة الغربية وقطاع غزة معاً