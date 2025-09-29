خمس دقائق قلبت الميدان... كمين للمقاومة يحصد 3 جنود ويصيب آخرين

مع اقتراب الساعة الخامسة والنصف مساءً، تحولت أجواء الهدوء الحذر شرق غزة إلى ساحة مواجهة نارية مفاجئة. خمسة مقاومين فلسطينيين، بجرأة نادرة، تسللوا على مسافة قصيرة نحو موقع دفاعي إسرائيلي محصن، حيث كانت دبابة للواء 82 ترابط كعادتها.

اقترب المقاومون تحت ستار الغبار والدخان، وزرعوا عبوتين ناسفتين بجوار الدبابة، في مشهد أشبه بعمليات الكوماندوز الخاطفة. دوى الانفجار وتبعته مواجهة مباشرة، انطلقت منها النيران من مسافة صفر. أصوات الطلقات والتكبيرات اختلطت بصراخ الجنود، وارتبكت خطوط الاتصال في الموقع.

الإعلام العبري أكد مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين على الأقل، فيما أصيب خمسة آخرون بجروح خطيرة. في خضم هذا الاشتباك الدموي، تمكنت قوات الاحتلال من قتل اثنين من المقاومين؛ أحدهما أصيب بقذيفة دبابة مباشرة، والآخر ارتقى خلال مواجهة لصيقة، فيما ما زالت المطاردة متواصلة للثلاثة الآخرين الذين انسحبوا بسلامة من قلب المنطقة.

كانت دقائق معدودة، لكنها كفيلة بقلب موازين ميدانٍ كامل. مواجهة قصيرة، لكنها عكست أن غزة لا تزال تنبض بالمفاجآت، وأن المقاومة قادرة على ضرب الجيش الإسرائيلي في أكثر نقاطه تحصيناً.