رابطة عائلات الشجاعية تدعو الأهالي للعودة إلى بيوتهم والرباط على الأرض

أصدرت رابطة عائلات حي الشجاعية في مدينة غزة بيانًا دعت فيه الأهالي النازحين إلى العودة إلى منازلهم وأحيائهم، والبقاء في الحي وفاءً لدماء الشهداء وصمود سكانه الذين واجهوا العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأكد البيان أن أبناء الشجاعية كانوا على الدوام "السور الحامي والعزيمة المتقدة"، وأن بقاءهم في حيّهم يمثل تثبيتًا للهوية وصونًا للكرامة، ورسالة واضحة للعالم بأن الشجاعية باقية مهما اشتد العدوان.

وأشار البيان إلى أن أهالي أحياء أخرى، مثل حيّ الصبرة وأجزاء من حيّ الزيتون، ضربوا المثل الأعلى حين عادوا إلى بيوتهم ونصبوا خيامهم فوق الركام، في تأكيد على أن الأرض لا تغادر أصحابها.

وشددت رابطة العائلات على أن ركام البيوت المدمرة سيظل شاهدًا على بطولة الحي وصموده، وأن التاريخ سيكتب أن أبناء الشجاعية لم يهنوا ولم يتنازلوا عن شبر من أرضهم.

وختم البيان بشعار: "المجد للشجاعية، والخلود لشهدائها الأبرار، والنصر لشعبنا الصامد".