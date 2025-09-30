29 شهيداً في قصف متواصل على غزة منذ فجر اليوم

استشهد 29 مواطناً فلسطينياً منذ فجر اليوم الإثنين جراء قصف متواصل ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت المصادر الطبية بأن الشهداء بينهم نساء وأطفال، فيما أصيب العشرات بجراح متفاوتة، في وقت تواصل طواقم الإسعاف والدفاع المدني عمليات البحث تحت الأنقاض وسط دمار واسع لحق بالمنازل والبنية التحتية.

القصف الذي طاول أحياء سكنية ومخيمات في غزة والوسطى والجنوب، يأتي ضمن التصعيد العسكري المتواصل منذ أسابيع، حيث ارتفع إجمالي عدد الضحايا مع الساعات الأولى من اليوم، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية متفاقمة في ظل الحصار ونقص الإمدادات الطبية.