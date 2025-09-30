نتنياهو: "عزلنا حماس" والخطة مع واشنطن لا تتضمن دولة فلسطينية

صرّح رئيس حكومة الاحتلال )بنيامين نتنياهو( قبل مغادرته الولايات المتحدة بأن الخطة التي تم التوصل إليها مع الرئيس الأمريكي السابق )دونالد ترامب( قلبت المعادلة في المنطقة، على حد قوله.

وقال نتنياهو: "بدلاً من أن تعزلنا حماس، قلبنا الأمور وعزلنا حماس، كل العالم والعالمين العربي والإسلامي أيضًا قبلوا بالخطة التي بلورناها مع ترامب".

وأضاف أن الخطة تنص على الإفراج عن جميع الأسرى )الإسرائيليين( في حين سيواصل الجيش تواجده في معظم مناطق قطاع غزة، مؤكداً في الوقت ذاته أن حكومته لم تقبل بقيام دولة فلسطينية، وأن هذا البند غير وارد في الخطة.

وتأتي تصريحات نتنياهو في ظل استمرار العدوان على القطاع وتزايد الضغوط الدولية بشأن مستقبل غزة وترتيبات ما بعد الحرب.