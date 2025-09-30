الجبهة الديمقراطية: خطة ترامب تستهدف اجتثاث الكل الفلسطيني

قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أركان بدر إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة ليست سوى مشروع أمريكي – إسرائيلي مشترك يهدف لاجتثاث الكل الفلسطيني واستهداف الكيانية السياسية الفلسطينية بأكملها.

وأوضح بدر أن الخطة تتنكر لوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، وتستهدف منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية والقرار الوطني المستقل، عبر ضغوط ومطالب إسرائيلية تحت شعار "الإصلاحات".

وأضاف أن الخطة تحاول فرض إملاءات سياسية على حساب المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني، والتضحية بدماء الشهداء وإنجازات نضاله، بهدف دفعه إلى رفع الراية البيضاء.

وبيّن أن جوهر الخطة هو محاولة لإنقاذ الفشل الإسرائيلي، وتحقيق ما عجز الاحتلال عن تحقيقه بالقوة العسكرية والإرهاب وحرب الإبادة، عبر صيغة اتفاق مفروض.

ودعا بدر إلى عقد اجتماع فوري للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، الذي يضم الأمناء العامين للفصائل، للاتفاق على استراتيجية وطنية كفاحية شاملة لمواجهة الخطر الوجودي الذي يهدد الشعب الفلسطيني.

وكان البيت الأبيض قد أعلن تفاصيل خطة ترامب، التي تنص على إعادة الأسرى الإسرائيليين الأحياء ورفات القتلى، ونزع سلاح المقاومة ومنعها من إدارة غزة، إلى جانب إعداد خطة اقتصادية وإدارية للقطاع، وهو ما اعتبره قادة سياسيون ومفكرون انقلاباً على الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.