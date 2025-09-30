حماس: عملية الدهس قرب بيت لحم رسالة بأن شعبنا لن يصمت أمام جرائم الاحتلال

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في تصريح صحفي، أن عملية الدهس التي وقعت اليوم قرب مفترق الخضر جنوب بيت لحم، تأتي في إطار رسالة واضحة من الشعب الفلسطيني المقاوم، الذي يرفض الصمت أمام جرائم الاحتلال المتصاعدة من إبادة في قطاع غزة، وقتل واعتقال وتهجير وهدم للمنازل في الضفة الغربية.

ونعت الحركة منفذ العملية الذي ارتقى شهيدًا، مؤكدة أن دماءه الطاهرة "ستعبد طريق الحرية، وأن تضحيات الشهداء ستبقى وقودًا لمسيرة العودة ودحر الاحتلال"، مشددة على أن إرادة الشعب الفلسطيني ستظل عصية على الكسر رغم آلة الإجرام الصهيونية.

وأضافت الحركة أن تصاعد عمليات المقاومة يبعث برسالة بأن الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الأيدي أمام سياسات الإبادة والاستيطان، مؤكدة أن بطش الاحتلال "سينقلب عليه وبالًا وذعرًا".