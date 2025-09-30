"القسام" ينفذ سلسلة عمليات ضد قوات الاحتلال بغزة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الثلاثاء، عن تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت قوات وآليات الاحتلال في مدينة غزة.

وقالت القسام في منشور على قناة "تليجرام" يوم الثلاثاء: إن "مجاهديها قاموا بإطلاق النار من مسافة الصفر صوب جنود العدو وأوقعوهم بين قتيل وجريح، وألقى عدد من مجاهدينا عدد من العبوات الفراغية داخل ناقلتي جند صهيونيتين في الموقع وأوقعوا طاقميها بين قتيل وجريح، كما تم تفجير دبابة "ميركفاه" بعبوة "العمل الفدائي" ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء".

وأضافت أن "مجاهديها تمكنوا أول أمس الأحد من تفجير دبابة "ميركفاه" صهيوينة بعبوة أرضية شديدة الانفجار قرب "شارع 10" جنوب حي الصبرة جنوب مدينة غزة".

كما وأعلنت استهداف تجمعًا لجنود الاحتلال في محيط المستشفى الأردني جنوب حي تل الهوا جنوب مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون.

وتواصل كتائب القسام وفصائل المقاومة تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى" ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ ما يزيد عن عامين.