الدفاع المدني: جريمة "إسرائيلية" جديدة تودي بإصابة 7 ضباط انقاذ واطفاء في استهداف مباشر

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني فجر اليوم عن إصابة 7 من ضباط الإنقاذ والإطفاء، بينهم اثنان في حالة حرجة، جراء استهداف مباشر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولتهم إنقاذ المصابين في مدرسة الفلاح بحي الزيتون شرق مدينة غزة، والتي كانت تؤوي نازحين بعد قصفها دون سابق إنذار.

وأوضح الدفاع المدني أن من بين المصابين في الحالة الخطيرة الضابط طارق زياد حماد مدير مركز دفاع مدني تل الهوى، وضابط الإنقاذ منذر رائد الدهشان.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني أن طواقمها كانت ترتدي زيها الرسمي وتعمل بمركبات واضحة المعالم في مهمة إنسانية بحتة، ما يثبت أن الاستهداف الإسرائيلي كان متعمدًا بهدف شلّ عمل فرق الإنقاذ وإحداث فراغ في التدخل الإنساني بمدينة غزة.

وأشار البيان إلى أن هذا الاعتداء يضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات، حيث بلغ عدد استهدافات الاحتلال لطواقم الدفاع المدني 27 مرة ميدانيًا و11 مرة داخل المراكز منذ بدء الحرب على غزة، في خرق واضح للقانون الدولي الإنساني.

وشدد الدفاع المدني على أن هذه الجرائم الإسرائيلية لن تثني طواقمه عن أداء واجبهم الوطني والإنساني، داعيًا المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتهم ووقف الاستهداف المتواصل، وتوفير الحماية الكاملة للعاملين في هذا المجال.