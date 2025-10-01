دعوات أمريكية لرفع الحظر عن جواز السفر الفلسطيني

طالب أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي بتراجع الخارجية الأمريكية عن قرار وقف إصدار التأشيرات للمدنيين من غزة.

وبعث 41 عضو في مجلس الشيوخ رسالة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، تطالب بتفسير لقرار وزارة الخارجية الشهر الماضي بتعليق إصدار التأشيرات الطبية والإنسانية المؤقتة للمدنيين من غزة المحتاجين إلى رعاية طبية عاجلة، بمن فيهم الأطفال المصابون بإصابات أو حالات صحية تُهدد حياتهم.

كما تطلب الرسالة معلوماتٍ حول قرار الوزارة الأخير بتقييد تأشيرات غير المهاجرين لحاملي جوازات السفر الفلسطينية.

واضافت الرسالة "نكتب بقلقٍ بالغٍ بشأن تعليق وزارة الخارجية الأخير لجميع تأشيرات الزيارة للأفراد المؤهلين الذين تم التحقق من هويتهم من غزة، بمن فيهم المحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة".

واعربت عن القلق إزاء القرار غير المسبوق برفض منح تأشيرات غير المهاجرين فجأةً لحاملي جوازات السفر الفلسطينية.

وطالبت الوزارة بالعودة فورًا للعمل بالتأشيرات الطبية والإنسانية المؤقتة للمدنيين الفلسطينيين في غزة من أجل إنقاذ الأرواح، واستئناف منح تأشيرات غير المهاجرين لحاملي جوازات السفر الفلسطينية المؤهلين، ومضاعفة الجهود اللازمة لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.