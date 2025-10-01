35 شهيدًا منذ فجر الأربعاء إثر مجازر "إسرائيلية"

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر الأربعاء، عدة مجازر مروعة في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 35 شهيدًا، بينهم أطفال، وغالبيتهم في مدينة غزة.

ووصل مستشفى المعمداني 27 شهيدًا، والعودة 3 شهداء، والشفاء شهيدان، وناصر شهيدان، والأقصة شهيد واحد.

وارتقى 5 شهداء وأصيب آخرون، في استهداف الاحتلال تجمعا لمواطنين حول شاحنة تعبئة مياه بشارع الثلاثيني في مدينة غزة.

واستشهد طفلان جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت حيّ تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

وأعلن استشهاد منذر رائد الدهشان أحد عناصر الدفاع المدني، متأثرًا بإصابته جراء استهداف طائرات الاحتلال طواقم الجهاز أثناء محاولاتهم انتشال مصابين بقصف مدرسة الفلاح بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة الليلة الماضية.

وأعلن مجمع ناصر الطبي وصول شهيد ومصابين من طالبي المساعدات، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز توزيع جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مستشفى العودة بوصول شهيدين و6 إصابات جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في منطقة مسجد القسام بمخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.