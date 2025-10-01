حماس: تصريحات كاتس تمهيد لتصعيد جرائم الحرب والتطهير العرقي في غزة

أدانت حركة حماس اليوم تصريحات وزير الحرب في حكومة الاحتلال يوآف كاتس، التي قال فيها إن أي شخص يبقى داخل مدينة غزة سيُعتبر مقاتلاً أو "مؤيداً للإرهاب"، ووصفتها بأنها تعكس "الغطرسة والاستخفاف بالمجتمع الدولي والقانون الدولي والإنساني"، وتمثل تمهيداً لمزيد من جرائم الحرب ضد المدنيين.

وأكدت الحركة في بيان صحفي أن ما يرتكبه قادة الاحتلال "الفاشي" بحق سكان قطاع غزة، ولا سيما في مدينة غزة، يرقى إلى جريمة تطهير عرقي وتهجير قسري ممنهج، يُنفذ بوحشية وعلى مرأى العالم.

وأشارت إلى أن العملية العسكرية الصهيونية تواصل استهدافها العنيف لمنازل المدنيين، حيث ارتُكبت اليوم مجازر مروّعة أبرزها مجزرة عائلة أبو كميل في حي الدرج، ومجزرة مدرسة الفلاح في حي الزيتون التي استُهدف فيها فريق الدفاع المدني، إلى جانب قصف شاحنة مياه ما أدى إلى سقوط شهداء، فضلاً عن تواصل المجازر في المناطق الوسطى والجنوبية.

وطالبت حماس المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية بالتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم غير المسبوقة، واتخاذ خطوات عملية تردع كيان الاحتلال وتجبره على وقف اعتداءاته، مع الدفع نحو ملاحقة ومحاكمة قادته كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية.