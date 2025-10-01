المكتب الإعلامي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 254 جراء جرائم الاحتلال المتواصلة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم، عن ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين الذين قتلهم الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع إلى 254 شهيداً صحفياً، وذلك بعد استشهاد الصحفيين سامي داود الذي يعمل في مرئية روافد، ويحيى محمد برزق الذي عمل مع عدة وسائل إعلامية.

وأكد المكتب في بيان صحفي أن الاحتلال يمارس سياسة اغتيال وقتل ممنهجة بحق الصحفيين الفلسطينيين، في محاولة لإسكات الحقيقة وحجب جرائمه عن العالم، مديناً هذه الاعتداءات "البشعة" بأشد العبارات.

وحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول الداعمة له مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن جرائم قتل الصحفيين واستهداف الإعلام الفلسطيني.

وطالب المكتب الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكل المؤسسات الصحفية حول العالم بإدانة هذه الجرائم، والتحرك الفعلي لمحاسبة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية، مشدداً على ضرورة الضغط الجاد من أجل وقف جريمة الإبادة الجماعية وحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة.