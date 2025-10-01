الرئيس الكولومبي: مهاجمة "أسطول الصمود" جريمة ضد الإنسانية

حذّر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو من أن أي هجوم قد يستهدف "أسطول الصمود" المتجه إلى قطاع غزة سيكون بمثابة "انتهاك صارخ للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية".

وأوضح بيترو أن الأسطول الإنساني دخل منطقة "شديدة الخطورة"، في وقت يتزايد فيه نشاط الطائرات المسيّرة، مع رصد سفن مجهولة على الرادار، ما دفع جميع المتطوعين والمدنيين على متنه إلى ارتداء سترات النجاة والاستعداد لأي هجوم محتمل.

وشدد الرئيس الكولومبي على ضرورة احترام حياة وكرامة أكثر من 500 مدني ومتطوع يشاركون في هذه المهمة الإنسانية، مذكّراً بوجود مواطنتين كولومبيتين ضمن المشاركين وهما: مانويلا بيدويا ولونا باريتو.