الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

الرئيس الكولومبي: مهاجمة "أسطول الصمود" جريمة ضد الإنسانية

الرسالة نت

حذّر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو من أن أي هجوم قد يستهدف "أسطول الصمود" المتجه إلى قطاع غزة سيكون بمثابة "انتهاك صارخ للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية".

وأوضح بيترو أن الأسطول الإنساني دخل منطقة "شديدة الخطورة"، في وقت يتزايد فيه نشاط الطائرات المسيّرة، مع رصد سفن مجهولة على الرادار، ما دفع جميع المتطوعين والمدنيين على متنه إلى ارتداء سترات النجاة والاستعداد لأي هجوم محتمل.

وشدد الرئيس الكولومبي على ضرورة احترام حياة وكرامة أكثر من 500 مدني ومتطوع يشاركون في هذه المهمة الإنسانية، مذكّراً بوجود مواطنتين كولومبيتين ضمن المشاركين وهما: مانويلا بيدويا ولونا باريتو.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/307045

كلمات مفتاحية

غزة كسر الحصار اسطول الصمود

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر