الاحتلال يقصف مستشفى شهداء الأقصى للمرة الـ15 منذ بدء الحرب

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، محيط مستشفى شهداء الأقصى في وسط قطاع غزة، مستهدفًا نازحين قرب قسم الباطنة الجديد داخل أسوار المستشفى، ما أسفر عن وقوع إصابات خطيرة وأضرار مادية جسيمة، فيما تعرّضت حياة العشرات من المرضى، وأكثر من 70 صحفياً وإعلامياً للخطر أثناء تغطيتهم المباشرة للأحداث.

ويعدّ هذا الاستهداف هو الخامس عشر للمستشفى ذاته منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، في انتهاك ممنهج للقوانين والأعراف الدولية التي تحظر استهداف المرافق الطبية والمدنيي

وقد رصد المكتب الإعلامي الحكومي التواريخ التي قصف الاحتلال فيها داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى، وهي كما يلي:

1. الأربعاء 10 يناير 2024

2. الأحد 31 مارس 2024

3. الاثنين 22 يوليو 2024

4. الأحد 4 أغسطس 2024

5. الخميس 5 سبتمبر 2024

6. الاثنين 27 سبتمبر 2024

7. الاثنين 7 أكتوبر 2024

8. الاثنين 14 أكتوبر 2024

9. السبت 9 نوفمبر 2024

10. الأحد 13 أبريل 2025

11. الأربعاء 4 يونيو 2025 (قصف سطح المستشفى 3 مرات بـ3 مُسيّرات).

12. الاثنين 30 يونيو 2025

13. الجمعة 15 أغسطس 2025

14. الاثنين 1 سبتمبر 2025

15. الأربعاء 1 أكتوبر 2025

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات الجريمة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال، وجدّد مطالبته العاجلة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية بالتحرك الفوري لوقف هذه الاعتداءات، وتوفير حماية دولية عاجلة للمستشفيات والعاملين فيها.