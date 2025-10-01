الأورومتوسطي: عزل غزة عبر "نتساريم" و"الرشيد" مخطط تهجير وتجويع قسري

حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، من أنّ سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على "محور نتساريم" و"شارع الرشيد" ومنع عودة السكان إلى مدينة غزة تمثل خطوة خطيرة تهدف إلى عزل المدينة وشمال القطاع وفرض واقع ديموغرافي جديد عبر التهجير القسري والتجويع.

وأوضح المرصد أنّ الاحتلال أعلن إغلاق شارع "الرشيد" أمام الحركة شمالًا، ما يمنع وصول السكان إلى مدينة غزة، مع السماح مؤقتًا بخروجهم جنوبًا فقط، الأمر الذي يمهّد لإغلاق كامل وتحويل المدينة إلى منطقة محاصرة. وأضاف أن تصريحات وزير الجيش الإسرائيلي "إسرائيل كاتس" التي وصف فيها الخروج بأنه "الفرصة الأخيرة" تكشف عن سياسة معلنة للتهجير والعقاب الجماعي بحق المدنيين.

وبيّن المرصد أنّ هذه الخطوات تعني حرمان أكثر من 300 ألف إنسان ما يزالون في غزة من الغذاء والدواء والوقود، وهو ما يفاقم خطر المجاعة والانهيار الصحي، خاصة مع خروج عشرات المستشفيات عن الخدمة.

وأكد أنّ هذه السياسات تشكل جريمة حرب وجريمة إبادة جماعية وفق القانون الدولي، ودعا الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى التحرك الفوري عبر آلية "الاتحاد من أجل السلام" لنشر قوة لحفظ السلام وضمان وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.