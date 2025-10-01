سرايا القدس تعلن تفجير منزل مفخخ ضد قوة إسرائيلية في حي النصر بغزة

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، مسؤوليتها عن تنفيذ عملية نوعية استهدفت قوة هندسية إسرائيلية في حي النصر بمدينة غزة، عبر تفجير منزل جرى تفخيخه وتشريكه مسبقًا بعدد من العبوات المحلية الصنع وأخرى من مخلفات الجيش الإسرائيلي جرى هندستها عكسيًا.

وأوضحت السرايا في بيانها أن تفجير المنزل وقع أثناء دخول القوة الإسرائيلية للمكان بهدف تشريكه وتفجيره، مشيرة إلى أن العملية جرى توثيقها بطائرة مسيّرة من طراز "هدهد" رصدت لحظة دخول القوات وانفجار المبنى.

وأكدت أن الانفجار أسفر عن مقتل جميع الجنود داخل المنزل وعدم خروج أي منهم مصابًا، ما دفع جيش الاحتلال إلى شن غارات جوية "عنيفة وغير مسبوقة" في محيط موقع العملية.