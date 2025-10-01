الهندي: نحتاج إلى جدولة انسحاب الاحتلال وربطه بتسليم الأسرى

قال محمد الهندي، نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، في مقابلة مع التلفزيون العربي، إن الحركة تشترط جدولة واضحة لانسحاب قوات الاحتلال من غزة وربطها بشكل مباشر بـ تسليم الأسرى، مؤكدًا أن أي اتفاق لا يتضمن هذا البند لن يحقق وقفًا حقيقيًا للحرب.

وأضاف أن الحركة تطالب بـ ضمانات صريحة لوقف العدوان على غزة، مشددًا على أن خطة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تضرب مشروع التحرر الوطني الفلسطيني.

وأشار الهندي إلى أن الموافقة العربية والإسلامية على خطة ترامب مرهونة بنصها الأصلي قبل أي تعديل يطرحه نتنياهو، واعتبر ما يُروَّج حول "حصر نقاط الخلاف في بند واحد" مجرد "حملة تضليل تستهدف الجهاد الإسلامي".