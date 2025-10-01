حماس تنفي أي صلة بالمعتقلين في ألمانيا وتؤكد حصر مقاومتها داخل فلسطين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان لها أنها لا علاقة لها بالأشخاص الذين أعلنت السلطات الألمانية اعتقالهم اليوم الأربعاء.

وأوضحت الحركة في بيانها أن "مزاعم الاشتباه بارتباط المعتقلين بحركة (حماس) لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى تشويه صورة الحركة والتأثير على تعاطف الشعب الألماني مع قضية شعبنا الفلسطيني ونضاله المشروع ضد الاحتلال (الإسرائيلي) وحرب الإبادة والتطهير العرقي المستمرة في قطاع غزة".

وشددت على أن "سياساتها ثابتة منذ تأسيسها، إذ ينحصر كفاحها ومقاومتها بالاحتلال (الإسرائيلي) داخل فلسطين فقط".

وكان ممثلو الادعاء في ألمانيا قد أعلنوا اعتقال ثلاثة أجانب بدعوى الاشتباه في تحضيرهم لأعمال عنف ضد أهداف (يهودية) هناك، وزعموا انتماء المعتقلين لـ(حماس) وسعيهم لشراء أسلحة نارية وذخيرة.

وتُعد ألمانيا من أبرز الداعمين للاحتلال (الإسرائيلي)، لكنها هددت مؤخراً بوقف تصدير السلاح له، كما أنها لم تنضم الشهر الماضي إلى دول أوروبية أخرى كفرنسا وبريطانيا التي اعترفت بـ"دولة فلسطين".