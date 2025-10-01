الاحتلال يحاصر "أسطول الصمود" ويقتحم عدداً من سفنه

انقطع الاتصال مع عدد من سفن "أسطول الصمود" المتجه نحو قطاع غزة، بعد أن حاصرتها زوارق تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في عرض البحر المتوسط.

وأكدت اللجنة الدولية لكسر الحصار أن سفن الأسطول تتعرض لملاحقة واعتداء مباشر من الاحتلال، فيما اعتقلت قواته عدداً من النشطاء بعد اقتحام بعض السفن.

من جانبها، شددت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية على أن (إسرائيل) لا تملك أي حق في اعتراض "أسطول الصمود" كونه يتحرك في مياه دولية.

وشهدت لحظات المواجهة توتراً متصاعداً، إذ طالب الاحتلال قائد سفينة "ألما" بالتوقف، غير أن القائد ردّ بأن الأسطول سيواصل طريقه نحو غزة رغم التهديدات.

ويأتي تحرك الأسطول في وقت يعاني فيه القطاع من حصار خانق ونقص حاد في الغذاء والدواء بفعل الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ نحو عامين.