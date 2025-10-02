الاحتلال يهاجم سفن أسطول الصمود ويحاول إغراقها

قال "أسطول الصمود" العالمي لكسر الحصار عن قطاع غزة، إن بحرية الاحتلال الإسرائيلي هاجمت سفن الأسطول في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط واعتقلت مشاركين.

وأوضحت إدارة الأسطول، أن السفن التي اعترضتها البحرية الإسرائيلية تقل عشرات الناشطين، وأمرت الأسطول بتغيير مساره نحو ميناء أسدود المحتلة.

وأضافت أن بحرية الاحتلال حاولت إغراق سفن الأسطول من خلال صدمها ورشها بالمياه.

وفي وقت سابق، قالت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة إن الأسطول سيصل إلى غزة خلال 12 ساعة، أي فجر الخميس كما هو مُقدر، مضيفة: "هذه الليلة ستكون حاسمة أعلوا أصواتكم. لا أحد سينام هذه الليلة سنكسر الحصار. ونفرض الممر وقد تقرر، إذا اعترضت أي سفينة، أن تستمر السفن الأخرى نحو غزة".

وشهدت العديد من العواصم الأوروبية تظاهرات حاشدة، تضامنًا مع أسطول الصمود بعد اعتراضه من قبل بحرية الاحتلال، حيث وخرج آلاف المتظاهرين في أثينا وباريس وروما وبرلين وبرشلونة وإسطنبول.