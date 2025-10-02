الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

أسطول الصمود يواصل الإبحار نحو غزة رغم اعتداءات الاحتلال

الرسالة نت

أفادت قناة الجزيرة أنّ عشر سفن على الأقل من "أسطول الصمود" ما زالت تواصل الإبحار باتجاه غزة، وقد باتت الآن على مسافة نحو ٤٠ ميلاً بحرياً فقط من شواطئ القطاع.

ويأتي ذلك في أعقاب اعتداء بحرية الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية على عدد من سفن الأسطول في المياه الدولية، حيث جرى اعتراضها والاعتداء على طواقمها واعتقال عدد من النشطاء والصحفيين المرافقين.

وقد أثارت هذه الحادثة موجة إدانات واسعة وُصفت بأنها جريمة "قرصنة بحرية" بحق المدنيين المتضامنين مع غزة.

وأكدت اللجنة الدولية لكسر الحصار أن بقية السفن ستواصل رحلتها رغم التهديدات، في وقت تشهد عدة عواصم أوروبية تظاهرات تضامنية مع المشاركين في الأسطول وتنديداً باعتداءات الاحتلال.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/307063

كلمات مفتاحية

غزة كسر الحصار أسطول الصمود

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من دولي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر