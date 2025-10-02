أسطول الصمود يواصل الإبحار نحو غزة رغم اعتداءات الاحتلال

أفادت قناة الجزيرة أنّ عشر سفن على الأقل من "أسطول الصمود" ما زالت تواصل الإبحار باتجاه غزة، وقد باتت الآن على مسافة نحو ٤٠ ميلاً بحرياً فقط من شواطئ القطاع.

ويأتي ذلك في أعقاب اعتداء بحرية الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية على عدد من سفن الأسطول في المياه الدولية، حيث جرى اعتراضها والاعتداء على طواقمها واعتقال عدد من النشطاء والصحفيين المرافقين.

وقد أثارت هذه الحادثة موجة إدانات واسعة وُصفت بأنها جريمة "قرصنة بحرية" بحق المدنيين المتضامنين مع غزة.

وأكدت اللجنة الدولية لكسر الحصار أن بقية السفن ستواصل رحلتها رغم التهديدات، في وقت تشهد عدة عواصم أوروبية تظاهرات تضامنية مع المشاركين في الأسطول وتنديداً باعتداءات الاحتلال.