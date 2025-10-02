الحرس الثوري الإيراني يهدد برد «أقسى» على أي عدوان إسرائيلي جديد

أصدر الحرس الثوري الإيراني بياناً تحذيرياً اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، قال فيه إن أي عدوان جديد من العدو سيُواجه بـ«رد أقسى وأكثر صرامة» من عمليات سابقة أطلق عليها الحرس اسم «الوعد الصادق»، محذراً من أن أي اعتداء محتمل سيُقرب — بحسب نص البيان — «الكيان الصهيوني المزيف من نهايته».

وجاءت تصريحات الحرس في سياق تأكيد طهران على جاهزية قواتها للدفاع عن أمن البلاد ومصالحها، ورفض أي محاولات لتصعيد العنف في المنطقة، معتبرة أن أي تهديد لأمن الجمهورية الإسلامية سيقابَل برد فعل يفوق توقعات الأعداء.

ولم يذكر البيان تفاصيل فورية عن شكل الرد أو جدول زمني لأي خطوات عسكرية، كما لم يصدر تعليق رسمي فوري من الجهات الإسرائيلية أو الأميركية حول التصريحات. وتأتي هذه التهديدات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة تتعلق بسلسلة مواجهات وإجراءات عسكرية وسياسية في الأشهر الأخيرة.