أسطول الصمود يعلن تمكن سفينة "ميكينو" من كسر الحصار البحري عن غزة

نجحت سفينة "ميكينو"، إحدى سفن "أسطول الصمود" الدولي، فجر اليوم الخميس، في الوصول إلى المياه الإقليمية الفلسطينية وكسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة.

ويأتي هذا النجاح بعد ليلة صعبة على الأسطول، إذ شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجوماً على السفن ليلة أمس، محاولين اعتراضها ومنعها من الاقتراب من شواطئ القطاع. ورغم أكثر من 20 محاولة اعتراض من قبل بحرية الاحتلال، استطاعت السفينة "ميكينو" اختراق الحصار والوصول إلى المياه الإقليمية لغزة، على بُعد 9 أميال بحرية من الشاطئ.

وأكد منظمو "أسطول الصمود" أن هذه الخطوة تمثل رسالة دعم قوية للشعب الفلسطيني، وتعكس التصميم المستمر لكسر الحصار ورفع المعاناة عن أهالي غزة. كما شدّدوا على أن الأسطول سيواصل مهمته في نقل المساعدات والتضامن مع السكان المدنيين، في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية العدوانية المستمرة.