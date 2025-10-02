قوة إسرائيلية تختطف ابنة الطبيب مروان الهمص في خانيونس

اختطفت قوة إسرائيلية خاصة صباح اليوم الخميس، تسنيم الهمص، ابنة الطبيب الأسير مروان الهمص، أثناء عملها في نقطة طبية بمواصي خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود أن القوة المكونة من خمسة أفراد اقتحمت النقطة الطبية القريبة من مخيم الأرض الطيبة واعتقلت الشابة البالغة من العمر 22 عامًا بشكل مفاجئ.

ويأتي هذا الاختطاف بعد أسابيع من استهداف والدها الطبيب مروان الهمص، الذي تم اعتقاله في يوليو الماضي على يد قوة إسرائيلية، وهو الهجوم الذي أدى أيضًا إلى مقتل صحفي وإصابة آخرين أثناء تواجدهم في أحد المستشفيات غرب رفح.

وتعتبر الحادثة بحسب مراقبين استهدافًا مباشرًا للكوادر الطبية والعاملين في قطاع غزة، وسط تصاعد المخاطر على المدنيين والمستشفيات في المنطقة.