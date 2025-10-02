الجبهة الشعبية تدعو لموقف فلسطيني موحد تجاه المقترح الأميركي

طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بضرورة اتخاذ موقف فلسطيني موحد وسريع تجاه المقترح الأميركي، مؤكدة على المسؤولية الوطنية والتاريخية لجميع الفصائل والقوى الفلسطينية في هذا الشأن.

وأشارت الجبهة إلى أنها تعمل على التشاور مع كل المكونات والقوى الوطنية لعقد لقاء وطني عاجل لإصدار موقف جماعي، بعيدًا عن أي تفرد أو تهرب من المسؤولية.

وأكدت الجبهة أن الأولوية القصوى هي وقف المحرقة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة، الذي قدم ويستمر في تقديم تضحيات هائلة دفاعًا عن وطنه وأرضه وهويته.

وشددت على ضرورة تكاتف الجميع، فلسطينياً وعربياً ودولياً، لوقف هذه المحرقة وضمان انسحاب الاحتلال وإعادة الإعمار، مع الحفاظ على ثوابت القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا المشروعة في الحرية والعودة وتقرير المصير.