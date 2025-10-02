القسام تعلن تنفيذ سلسلة عمليات ضد مواقع وآليات الاحتلال في غزة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء يوم الخميس، عن قصفها موقع قيادة وسيطرة للاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة غزة.

وقالت القسام، في منشور لها عبر "تلغرام": "قصفنا موقع قيادة وسيطرة للعدو شمالي حي التفاح شرقي مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون".

كما أعلنت عن تدمير مجاهديها دبابة إسرائيلية في حي النصر غربي مدينة غزة.

وتابعت كتائب القسام: "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا تدمير دبابة "ميركفاه" إسرائيلية بعبوة أرضية شديدة الانفجار مما أدى لاشتعال النيران بداخلها وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح في شارع النصر غربي مدينة غزة بتاريخ 29 سبتمبر 2025".

وأضافت أن مجاهديها تمكنوا مساء الأربعاء من استهداف تجمع لجنود وآليات الاحتلال في مدرسة "الراهبات الوردية" بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة، باستخدام عدد من قذائف الهاون.