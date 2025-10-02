عبد العاطي: خطة ترامب لغزة تحتاج لمزيد من النقاش وسد الثغرات

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، إنّ "هناك الكثير من الثغرات التي نحتاج إلى سدّها فيما يتعلق بخطة ترامب لغزة".

وأوضح في تصريحات أدلى بها في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية أنّ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة تحتاج إلى مزيد من المناقشات حول كيفية تنفيذها، وخاصة فيما يتعلق بالحكم والترتيبات الأمنية.

وأردف "نحن حذرون للغاية ونتحدث مع حماس الآن لمعرفة ردّ فعلهم على هذه الخطة بشأن غزة".

وشدد عبد العاطي من جهة أخرى على أنّ مصر لن تسمح بتهجير سكان غزة تحت أي ظرف من الظروف.

وأضاف أنه لن يحدث تهجير لأنه يعني تصفية القضية الفلسطينية، ومضى قائلاً إنّ مصر لن تسمح بحدوث ذلك.