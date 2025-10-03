الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

الداخلية: سنضرب بيد من حديد كل من يعبث بالأمن

25979ae7-25c7-4d93-9349-44208a2d16ce-1720863001-jpg-1720863001.wm.jpg
25979ae7-25c7-4d93-9349-44208a2d16ce-1720863001-jpg-1720863001.wm.jpg

الرسالة نت

أعلنت وزارة الداخلية في غزة، مساء اليوم، استشهاد 20 من عناصر الشرطة جراء قصف إسرائيلي استهدفهم خلال مهمة أمنية في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

 

وأوضحت الوزارة أن القوة الشرطية كانت تطارد مجموعات وُصفت بالعصابات الإجرامية، المتورطة في جرائم قتل والتمثيل بجثث مواطنين، مشيرة إلى مقتل أحد أبرز المتورطين واعتقال آخرين خلال العملية.

 

وأضافت الداخلية أن الاحتلال تدخل جواً لحماية تلك المجموعات، ما اعتبرته دليلاً على وجود ارتباط مباشر بينها وبينه. ونفت الوزارة استهداف أي عائلة بعينها، مؤكدة أن الملاحقة طالت أشخاصاً خارجين عن القانون يهددون السلم الأهلي.

 

وأكدت الداخلية تصميمها على مواصلة ملاحقة المتورطين في أعمال الفوضى والانفلات الأمني، داعية العائلات في خان يونس إلى رفع الغطاء العشائري عن الخارجين عن القانون، ومشددة على أنها ستضرب بيد من حديد كل من يعبث بأمن المواطنين أو يتعاون مع الاحتلال.

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/307090

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر