الداخلية: سنضرب بيد من حديد كل من يعبث بالأمن

أعلنت وزارة الداخلية في غزة، مساء اليوم، استشهاد 20 من عناصر الشرطة جراء قصف إسرائيلي استهدفهم خلال مهمة أمنية في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأوضحت الوزارة أن القوة الشرطية كانت تطارد مجموعات وُصفت بالعصابات الإجرامية، المتورطة في جرائم قتل والتمثيل بجثث مواطنين، مشيرة إلى مقتل أحد أبرز المتورطين واعتقال آخرين خلال العملية.

وأضافت الداخلية أن الاحتلال تدخل جواً لحماية تلك المجموعات، ما اعتبرته دليلاً على وجود ارتباط مباشر بينها وبينه. ونفت الوزارة استهداف أي عائلة بعينها، مؤكدة أن الملاحقة طالت أشخاصاً خارجين عن القانون يهددون السلم الأهلي.

وأكدت الداخلية تصميمها على مواصلة ملاحقة المتورطين في أعمال الفوضى والانفلات الأمني، داعية العائلات في خان يونس إلى رفع الغطاء العشائري عن الخارجين عن القانون، ومشددة على أنها ستضرب بيد من حديد كل من يعبث بأمن المواطنين أو يتعاون مع الاحتلال.