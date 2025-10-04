الأردن وباكستان ترحبان بردّ حركة حماس على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب

رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بالردّ الإيجابي الصادر عن حركة حماس بشأن مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على قطاع غزة، واعتبرته خطوة هامة تمهّد الطريق نحو وقف العدوان وتحقيق السلام العادل للفلسطينيين.

وفي السياق ذاته، أعربت دولة باكستان عن ترحيبها بموقف حركة حماس من الخطة الأمريكية، مؤكدة أن هذا الردّ يمثل فرصة حقيقية لوقف فوري لإطلاق النار ووقف سفك دماء المدنيين الفلسطينيين في غزة.

وشددت الخارجية الباكستانية على ضرورة إطلاق سراح الرهائن والسجناء الفلسطينيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما يمهّد لعملية سياسية جادّة نحو سلام دائم، داعية في الوقت ذاته "إسرائيل" إلى وقف هجماتها فورًا.