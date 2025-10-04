تركيا ترحب برد حماس وتدعو لوقف فوري للهجمات على غزة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن رد حركة حماس على خطة وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة بنّاءة وهامة نحو تحقيق سلام دائم، مشدداً على أن ما يجب فعله الآن هو أن توقف "إسرائيل" جميع هجماتها فوراً وتلتزم بخطة التهدئة.

وقال أردوغان إن على المجتمع الدولي التحرك العاجل لإنهاء الإبادة الجماعية في غزة، التي وصفها بأنها "مشهد مشين يجرح الضمير العالمي"، داعياً إلى تسريع إيصال المساعدات الإنسانية واتخاذ خطوات جدية نحو تحقيق السلام الدائم. وأكد أن تركيا ستواصل النضال بكل قوتها لضمان نجاح المحادثات المقبلة وتطبيق حل الدولتين الذي يحظى بدعم المجتمع الدولي.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية التركية إن رد حركة حماس على الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيمكن من تحقيق وقف فوري لإطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون انقطاع، واتخاذ خطوات عملية لتحقيق سلام دائم.

وأضافت أن "إسرائيل" مطالبة بوقف هجماتها فوراً على سكان غزة، وحثّت جميع الأطراف على بدء مفاوضات فورية لتثبيت وقف إطلاق النار والمضي نحو تطبيق حل الدولتين، مؤكدة أن تركيا ستواصل دعم جهود الوساطة والمساهمة بشكل بنّاء في أي مسار سياسي قادم.