مصادر مصرية: انطلاق مفاوضات القاهرة غداً لبحث تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترمب

كشفت مصادر مصرية لقناة التلفزيون العربي أن العاصمة المصرية القاهرة ستستضيف غداً جولة مفاوضات جديدة بمشاركة وفود أمريكية وإسرائيلية رفيعة المستوى، بينهم ويتكوف وكوشنر ورون ديرمر ورئيس جهاز الشاباك، إضافة إلى وفد أمني إسرائيلي كبير.

وأوضحت المصادر أن المباحثات ستركز على وضع الترتيبات العملية والميدانية لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بشأن قطاع غزة. ومن المقرر أن تسلّم إسرائيل الوسطاء خرائط الانسحاب الخاصة بهذه المرحلة خلال الاجتماعات.

وأضافت المصادر أن الجولة ستتناول أيضاً آليات وقواعد تنفيذ الخطة، بما يشمل ضمان وقف إطلاق النار وتثبيت التهدئة، تمهيداً للانتقال إلى المراحل التالية من الاتفاق.