أردوغان: رد حماس على خطة ترمب خطوة مهمة في سبيل السلام الدائم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن رد حركة حماس على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن غزة، خطوة بناءة ومهمة في سبيل تحقيق السلام الدائم.

وأكد أردوغان في تدوينة عبر منصة "إن سوسيال" التركية، أنه ينبغي على "إسرائيل" الآن وقف كل هجماتها فورًا، والالتزام بخطة وقف إطلاق النار

وأضاف أنه يجب اتخاذ كل الخطوات دون إضاعة للوقت في سبيل ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وتحقيق السلام الدائم.

وأكد أن الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في غزة، وهذه اللوحة المخزية التي جرحت الضمير العالمي بعمق، ينبغي أن تتوقف الآن.

وشدد على أن تركيا بكامل إمكاناتها ستواصل العمل من أجل أن تفضي المفاوضات لأفضل نتيجة ممكنة للشعب الفلسطيني، وتحقيق "حل الدولتين" الذي يدعمه المجتمع الدولي.