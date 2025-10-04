سرايا القدس تقصف تمركزًا لجنود وآليات الاحتلال شرقي الشجاعية

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عن قصف تمركز لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي أعلى تلة المنطار شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وقالت السرايا في منشور عبر قناة "تليجرام"، يوم السبت، إنها قصفت صباح اليوم، بقذائف الهاون النظامي (عيار 60) تمركز لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي أعلى تلة المنطار شرقي حي الشجاعية بمدينة غزة.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، تواصل فصائل المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام التصدي للاحتلال بالوسائل كافة موقعة فيه القتلى والجرحى.