"إسرائيل" ترحّل 137 ناشطا من "أسطول الصمود" إلى تركيا

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، السبت، ترحيل 137 ناشطا دوليا من المشاركين في "أسطول الصمود" العالمي إلى تركيا.

وقالت الوزارة إن المرحلين إلى تركيا يحملون الجنسيات الأميركية، والإيطالية، والبريطانية، والأردنية، والكويتية، والليبية، والجزائرية، والموريتانية، والماليزية، والبحرينية، والتركية، والمغربية، والسويسرية، والتونسية.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت تقارير صحافية في تركيا أنه من المقرر أن تهبط في مطار إسطنبول طائرة تقل عددا من الناشطين المشاركين في "أسطول الصمود" العالمي، بعد ترحيلهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت أن الطائرة تضم ناشطين من جنسيات متعددة، بينهم نواب في البرلمان التركي.

وأشارت مصادر في وزارة الخارجية التركية، إلى أنه سيتم نقل الناشطين الأتراك المحتجزين بواسطة طائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية التركية، مبينة أن الطائرة ستنقل أيضا مواطني 12 دولة أخرى.

وأعلنت الخارجية التركية، في وقت سابق، أنه من المنتظر عودة 36 من المواطنين الأتراك المحتجزين، إلى بلادهم بعد ظهر اليوم، عبر رحلة جوية خاصة.

ويوم الخميس الماضي، اعترضت قوات البحرية والكوماندوز البحري الإسرائيلي، أكثر من 40 سفينة تابعة لـ"أسطول الصمود العالمي" كانت متجهة إلى قطاع غزة بهدف كسر الحصار المفروض على القطاع.

ووفقا لبيان صادر عن منظمي الأسطول، فإن القوات الإسرائيلية هاجمت السفن بالمياه العادمة ومدافع المياه، وقطعت الاتصالات عنها في عرض البحر، قبل أن تحتجز مئات المتطوعين من 47 دولة وتنقلهم بالقوة إلى ميناء أسدود.

وخضع المعتقلون لإجراءات ترحيل "طوعي" أو إبعاد قسري بعد احتجازهم على متن سفن عسكرية إسرائيلية.

واعتبر منظمو الأسطول أن ما جرى يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، واعتداءً على متطوعين مدنيين كانوا ينفذون مهمة إنسانية لإيصال المساعدات إلى غزة.