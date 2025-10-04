تظاهرات عالمية تنديدا باستمرار حرب الإبادة في قطاع غزة

شهدت العديد من لمدن وعواصم العالمي، اليوم السبت، تظاهرات حاشدة بمشاركة الآلاف، تنديدا باستمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

وخرجت تظاهرات في باريس بفرنسا، وأوسلو بالنرويج، وكوبنهاغن بالدنمارك، ولشبونة بالبرتغال، وروما بإيطاليا، وكوالالمبور بماليزيا، وتونس، وإسطنبول وقونية بتركيا، وبرشلونة بإسبانيا، ولندن ومانشستر بريطانيا، وبرلين وبريمين بألمانيا.

ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، معبرين عن دعمهم للشعب الفلسطيني، وطالبوا بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وشهدت مدينة برشلونة تظاهرات مؤيدة لفلسطين لليوم الثالث على التوالي، وخرجت مسيرة حاشدة شارك فيها مئات الآلاف من المتظاهرين، بدعم ودعوة من أكثر من 500 منظمة وجمعية مدنية.

ودعا المنظّمون الحكومات والمؤسسات والشركات إلى قطع جميع العلاقات مع "إسرائيل"، ونددوا بالاستعمار والإبادة الجماعية والفصل العنصري والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

وانطلقت المسيرة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من حدائق سلفادور إسبريو (Jardinets de Gràcia)، وتوقفت أولا أمام مقر المفوضية الأوروبية في برشلونة، حيث حثّ النشطاء الاتحاد الأوروبي على اتخاذ خطوات ملموسة لحماية الشعب الفلسطيني وفرض إجراءات ضد "إسرائيل".

وشارك في تنظيم الفعالية عدد من الهيئات والمنظمات، من بينها الجالية الفلسطينية في كتالونيا، وائتلاف "أوقفوا التواطؤ مع إسرائيل"، والأسطول العالمي صمود، إلى جانب النقابات العمالية CCOO وUGT وIntersindical، فضلاً عن منظمات الأحياء والجماعات النسوية ومنظمات العدالة العالمية مثل LaFede.

وأثار اعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة، انطلاقا من ميناء برشلونة في 31 أغسطس/ آب الماضي، موجةً جديدة من الغضب الشعبي في المدينة.

ونظّم آلاف الطلاب أمس الجمعة مسيرةً من ساحة الجامعة إلى ساحة دراسانِس، وأقاموا مخيماً مؤقتاً تضامناً مع غزة.

وأكد المنظّمون أنهم سيواصلون الاعتصام حتى تقطع الحكومة الإسبانية علاقاتها التجارية مع "إسرائيل" أو حتى تسمح "إسرائيل" بفتح ممر إنساني إلى قطاع غزة.