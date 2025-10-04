سرايا القدس: مواجهات "معقدة" في غزة واستنزاف مستمر للعدو

قال قائد ميداني في سرايا القدس إن المواجهات في مدينة غزة «معقدة جداً» وإنّ العدو يستفيد من تجاربه السابقة لتقليل خسائره.

وأضاف أن التنظيم يملك «مقاتلين بواسل» يشكلون رأس ماله في كل وقت، ويستغل أي تقدم للقيام بعمليات مفاجئة بالأسلحة المناسبة، مؤكداً نجاحه في تنفيذ «عديد من العمليات البطولية» مع اتهامه للعدو بـ«التمادي في الكذب والتضليل بشأن خسائره البشرية».

وأشار القائد إلى أن «العقد القتالية» المنتشرة على محاور التقدم في المدينة جاهزة ومتأهبة وتقوم بمناورات دائمة لتفادي تأثير الآليات المفخخة التابعة للقوات الإسرائيلية. ولفت إلى أن العدو يتقدم «ببطء» وباستخدام آليات غير مأهولة لكشف مواقع هذه العقد، مؤكداً أن القوات تُمضي عمداً في تفويت فرص عدة كجزء من استراتيجيتها.

وحول تقدم العدو نحو قلب مدينة غزة، صرّح القائد أن ذلك يتم «تحت أعين مقاتليهم» وأن لسرايا القدس تكتيكات تركز على أهداف قيمة لزيادة عدد قتلى وجرحى العدو.

وجّه القائد رسالة تحذير لجنود الخصم بأنهم «ليسوا ببعيدين» عن مقاتلي التنظيم وأنهم سيُكشفون عند اتخاذ القرار، معتبراً أن المواجهة «معركة استنزاف قاسية ومعقدة» وأن سرّ نجاحها يكمن في فهم خطواتهم وإدارتها جيداً.

وختم القائد رسالته موجهةً لأبناء الشعب الفلسطيني بالقول إن التنظيم يتألّم لألمهم ويسعى لجعل العدوان «مكلفاً على العدو»، معبّراً عن أمله أن يثمر صبر الشعب «عزة وفجراً قريباً».