الاحتلال الإسرائيلي يستهدف منزل المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة العقيد محمود بصل

الرسالة نت

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزل المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، العقيد محمود بصل، بشكلٍ مباشر، ما أدى إلى تدميره بالكامل.

 

المنزل المكوَّن من ثلاثة طوابق كان يضم تحت سقفه أكثر من عشرين فرداً من أفراد أسرته، بينهم أطفال ونساء وشيوخ، قبل أن يتحول إلى كومة من الركام إثر القصف العنيف الذي طال المنطقة السكنية المزدحمة.

 

العقيد بصل قال في تصريح صحفي إنّه لم يفهم حتى الآن سبب استهداف منزله، متسائلًا عن الجريمة التي ارتكبها بيتٌ يسكنه الأبرياء. وأضاف أن ما جرى "جريمة جديدة تضاف إلى سجل العدوان الذي لا يفرّق بين المدنيين، ولا يحترم أيّ قانون أو اتفاق دولي".

 

يأتي هذا الاستهداف في وقتٍ تواصل فيه قوات الاحتلال تصعيدها العسكري ضد مناطق مدنية في قطاع غزة، حيث شنت خلال الساعات الماضية عشرات الغارات التي طالت منازل وملاجئ نازحين ومواقع خدمية، في ظل تحذيرات من كارثة إنسانية متفاقمة بسبب استمرار القصف وغياب الحماية للمدنيين والطواقم العاملة في الميدان.

 

