اليمن تعلن استهداف القدس بصاروخ فرط صوتي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء اليوم، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت القدس المحتلة باستخدام صاروخ فرط صوتي متطور.

وأكدت القوات في بيان رسمي أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية داخل المدينة، مشيرةً إلى أن العملية استهدفت مواقع وأهدافاً حساسة في القدس المحتلة، وأن الإصابة كانت "ناجحة ومباشرة".

وأوضح البيان أن هذه العملية تأتي ضمن الرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة واستمرار الحرب على الشعب الفلسطيني، مؤكدةً أن "العمليات العسكرية ضد الكيان الصهيوني ستستمر حتى يتوقف العدوان ويُرفع الحصار عن غزة".

ولم يصدر حتى اللحظة أي تعليق من جانب الاحتلال الإسرائيلي بشأن الأضرار أو طبيعة المواقع المستهدفة.